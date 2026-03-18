Беллегпром объявил о выпуске обуви по моде «с парижских подиумов». Но с одним нюансом

Опубликовано: 18.03.2026 09:27 , Обновлено: 18.03.2026

Начальник управления торговли и маркетинга «Беллегпрома» Ольга Грабеня заявила в комментарии для госагентства БелТА, что обувь, которую выпускают в Беларуси госпредприятия, соответствует моде «с парижских подиумов», но с одной оговоркой.

«Если говорить о предприятиях концерна, то уследить досконально за всеми тенденциями мы не можем, да и не нужно. Важно понимать, что модные тренды с парижских подиумов приходят в обычную жизнь спустя год-два — мода адаптируется. Именно адаптированная мода прослеживается при производстве коллекций наших предприятий», — рассказала специалист.

По ее словам, дизайнеры и модельеры обувных предприятий в Беларуси на самом деле каждый год следят за цветом, фактурой и «актуальными направлениями» в мире обувной моды. Но затем берут некоторую паузу: «То, что модно на парижских площадках, мы адаптируем и в течение года-двух используем при производстве продукции».

Ранее мы писали, что кроме сравнения своих изделий с парижскими, белорусские производители обуви борются с конкурентами из Китая и Азии. Так, на Витебской обувной фабрике «Белвест» решили наглядно показать, чем их продукция отличается от азиатских аналогов. Для того чтобы убедить белорусов в лучшем качестве продукции местного производства, на предприятии пошли на сознательную порчу обуви.

На «Белвесте» разрезали ботинки, чтобы убедить белорусов покупать белорусские