Белкарт обрадовала клиентов бонусными баллами, но пообещала все обнулить

Опубликовано: 16.02.2026 17:45 , Обновлено: 16.02.2026

Белорусская платежная система "Белкарт" сообщила, что 17 февраля намерена начислять своим клиентам бонусные баллы по программе лояльности "Сфера Белкарт".

Все это будет происходить в рабочее время с 09:00 до 17:00. “В указанное время при оплате покупок приложением Белкарт Pay на бонусный счет участников программы будут начисляться баллы, также будет доступен тестовый обмен баллов”, — пояснили в “Белкарт”.

Но в организации предупредили, что все баллы потом аннулируют, так как начислять их будут в рамках тестирования: “В 17:01 все баллы будут аннулированы, а начисление и обмен остановлены”.

Ранее платежная система “Белкарт” призвала своих пользователей срочно обновить фирменное приложение. Те, кто этого не сделает вовремя, лишится доступа к быстрой системе электронных платежей и не сможет расплачиваться привычным путем.

Всех пользователей Белкарт призвали срочно обновить приложение