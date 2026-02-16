Белкарт обрадовала клиентов бонусными баллами, но пообещала все обнулить
Белорусская платежная система "Белкарт" сообщила, что 17 февраля намерена начислять своим клиентам бонусные баллы по программе лояльности "Сфера Белкарт".
Все это будет происходить в рабочее время с 09:00 до 17:00. “В указанное время при оплате покупок приложением Белкарт Pay на бонусный счет участников программы будут начисляться баллы, также будет доступен тестовый обмен баллов”, — пояснили в “Белкарт”.
Но в организации предупредили, что все баллы потом аннулируют, так как начислять их будут в рамках тестирования: “В 17:01 все баллы будут аннулированы, а начисление и обмен остановлены”.
Ранее платежная система “Белкарт” призвала своих пользователей срочно обновить фирменное приложение. Те, кто этого не сделает вовремя, лишится доступа к быстрой системе электронных платежей и не сможет расплачиваться привычным путем.
Всех пользователей Белкарт призвали срочно обновить приложение