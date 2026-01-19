Белинвестбанк прекратил работу приложения на iOS

Опубликовано: 19.01.2026 14:25 , Обновлено: 19.01.2026

Белинвестбанк предупредил свои клиентов о том, что через две недели прекращает поддержку своего мобильного банкинга на устройствах, работающих на операционной системе iOS. Чтобы не остаться без удобного доступа к личному кабинету в смартфоне, придётся скачать новое - прогрессивное - веб-приложение.

Поддержку мобильного банкинга для владельцев “яблочных” смартфонов Белинвестбанк официально прекратит с 1 февраля 2026 года . Взамен клиентам предложилипрогрессивное веб-приложение PWA Belinvest. По задумке разработчиков, оно должно объединить в себе функционал старого фирменного мобильного приложения и классического интернет-банкинга.

Для владельцев iOS-смартфонов в банке дали подробную пошаговую инструкцию и даже сняли видеоинструкцию, как обзавестись новым веб-приложением (доступна по ссылке). Кстати, работает новое приложение не только на айфонах, но на устройствах на базе Android.

После установки войти в PWABelinvest можно будет не только по классическому логин-паролю, но и с помощью ПИН-кода и даже распознавания лица или по отпечатку пальца (при условии, что ваш смартфон поддерживает технологии Face ID, Touch ID или вход по ПИН-коду).

При этом в компании заверили, что новое приложение абсолютно безопасно, поскольку поддерживает высокий стандарт информационной безопасности, а оперативное обновление позволит разработчикам своевременно устранять новые выявленные уязвимости и повышать уровень защиты данных пользователей.

При этом разработчики пообещали, что новое приложение будет работать быстрее за счёт кэширования данных, а некоторые функции будут работать даже при отсутствии интернета (например, можно будет узнать новости, курсы и посмотреть контакты из загруженных данных).

Между тем, другой белорусский банк. Альфа-Банк, попавший под западные санкции, продолжает испытывать проблемы со своими мобильными приложениями для iOS. 9 января в банке признали, что приложение INSNC для айфонов перестало получать push-уведомления.

Альфа-Банк предупредил белорусов об очередных проблемах с INSNC