Белинвестбанк предупредил об отключении старых версий мобильного банкинга. Как обновить приложение?
Белинвестбанк пообещал начать отключать у клиентов устаревшие версии мобильного банкинга с 1 ноября 2023 года. Там рассказали, какие версии перестанут поддерживать и как самостоятельно обновить приложение.
Так, по информации пресс-службы, сначала банк собирается отключить все версии мобильного банкинга ниже 2.15.2. Затем — ниже 2.16.3, которая и является актуальной.
В Белинвестбанке попросили клиентов проверить, что они используют самую последнюю версию 2.16.3. Если нет, там посоветовали обновить приложение. Увидеть номер версии это можно внизу при входе в приложение:
Кстати, скачать его можно только на официальном сайте банка (ни о каких Google Play и App Store речи не идет) по ссылке. Правда, владельцы Huawei могут найти это приложение в магазине AppGallery.
[info_b] Отметим, что приложение работает на устройствах с операционной системой Android (версия 6.0 и выше) и iOS (версия 11 и выше).
Если операционная система ниже, банк предложил пользоваться веб-версией Интернет-банкинга: https://ibank.belinvestbank.by/signin, которая адаптирована для мобильных устройств.
При этом владельцам iPhone, также посоветовали пользоваться именно веб-версией, так как приложение в App Store недоступно. [/info_b]
Как обновить мобильный банкинг Белинвестбанка?
Вот пошаговая инструкция:
- Завершите работу старой версии мобильного банкинга: в разделе «Настройки» выберите пункт «Завершить сеанс».
- Удалите старую версию приложения.
- Скачайте новый АПК-файл по ссылке.
- Разрешить установку приложения из внешних источников (в настройках телефона).
- Установить приложение, согласно инструкциям на экране.
Подробную инструкцию смотрите на сайте Белинвестбанка.
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