Белинвестбанк предупредил об отключении старых версий мобильного банкинга. Как обновить приложение?

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Опубликовано: 31.10.2023 13:03 , Обновлено: 31.10.2023

Белинвестбанк пообещал начать отключать у клиентов устаревшие версии мобильного банкинга с 1 ноября 2023 года. Там рассказали, какие версии перестанут поддерживать и как самостоятельно обновить приложение.

Так, по информации пресс-службы, сначала банк собирается отключить все версии мобильного банкинга ниже 2.15.2. Затем — ниже 2.16.3, которая и является актуальной.

В Белинвестбанке попросили клиентов проверить, что они используют самую последнюю версию 2.16.3. Если нет, там посоветовали обновить приложение. Увидеть номер версии это можно внизу при входе в приложение:

Кстати, скачать его можно только на официальном сайте банка (ни о каких Google Play и App Store речи не идет) по ссылке. Правда, владельцы Huawei могут найти это приложение в магазине AppGallery.

[info_b] Отметим, что приложение работает на устройствах с операционной системой Android (версия 6.0 и выше) и iOS (версия 11 и выше).

Если операционная система ниже, банк предложил пользоваться веб-версией Интернет-банкинга: https://ibank.belinvestbank.by/signin, которая адаптирована для мобильных устройств.

При этом владельцам iPhone, также посоветовали пользоваться именно веб-версией, так как приложение в App Store недоступно. [/info_b]

Как обновить мобильный банкинг Белинвестбанка?

Вот пошаговая инструкция:

Завершите работу старой версии мобильного банкинга: в разделе «Настройки» выберите пункт «Завершить сеанс». Удалите старую версию приложения. Скачайте новый АПК-файл по ссылке. Разрешить установку приложения из внешних источников (в настройках телефона). Установить приложение, согласно инструкциям на экране.

Подробную инструкцию смотрите на сайте Белинвестбанка.

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