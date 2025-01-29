"Белинвестбанк" предупредил белорусов о "поэтапном отключении" устаревшего мобильного банкинга. Кого коснется?

Опубликовано: 29.01.2025 15:30 , Обновлено: 29.01.2025

"Белинвестбанк" 29 января предупредил белорусов об очередном обновлении своего мобильного банкинга. При этом устаревшее мобильное ПО вскоре начнут поэтапно отключать, предупредили в финансовом учреждении. Журналисты Telegraf.news узнали, кому из клиентов придётся установить обновление на свой гаджет и как это сделать.

Как сообщили в “Белинвестбанке”, поддержка всех версий мобильного банкинга версии ниже 2.22.0 будут отключать с 3 по 10 февраля 2025 года. Если этого не сделать, ПО после отключения просто перестанет работать.

Новая версия мобильного банкинга, как пояснили в финансовом учреждении, предполагает не просто очередное техническое обновление, а расширение функционала для пользователя. Так, после обновления у клиента появится возможность через приложение делать выписку по счету за год, а не за 90 дней, как ранее, а процесс проведения произвольных платежей в бюджет будет оптимизирован. Кроме того, в прелогин-зоне разработчики новой версии приложения разместили новости банка.

Как безопасно обновить ПО?

Для того, чтобы обновить приложение безопасным образом, в “Белинвестбанке” рекомендовали придерживаться инструкций, подробно изложенных на сайте.

Для начала надо завершить работу старой версии мобильного банкинга (в настройках приложения нажать на кнопку “Завершить сеанс”) и удалить устаревшую версию приложения.

Скачать новый АПК-файл рекомендовали непосредственно на официальном сайте банка, либо в RuStore. Ссылки на странице для скачивания файлов для владельцев гаджетов с разными системами размещены по ссылке.

[info_b]Кстати, ежедневно в 22:00 банк проводит плановые технические работы по перезагрузке систем интернет-банкинга и мобильного банкинга для физических лиц. Поэтому в это клиенты могут столкнуться с проблемами с доступом к этим услугам банка.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что другой банк страны - Беларусбанк - внедрил у себя новую систему защиты от мошенничества, которая проверяет реквизиты получателя перед совершением перевода. Теперь, если клиент попытается перевести деньги на счёт или карту, которые ранее фигурировали в мошеннических схемах, операция будет заблокирована. Сделано это для того, «чтобы уберечь клиентов от переводов мошенникам».

«Чтобы уберечь клиентов» — Беларусбанк решил блокировать сомнительные дережные переводы. Как это будет работать?