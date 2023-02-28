Белинвестбанк посоветовал вместо мобильного приложения пользоваться интернет-банкингом. Когда починят?

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Опубликовано: 28.02.2023 11:24 , Обновлено: 27.03.2023

В государственном «Белинвестбанке» сообщили, что починили интернет-банкинг. А вот оперативно решить все проблемы с мобильным банкингом пока не удалось.

«По результатам прошедших дней, работа интернет банкинга налажена, есть частичные неисправности у пользователей мобильного банкинга», — сообщили в телеграм-канале банка.

Таким образом, если у вас все еще есть проблемы при использовании мобильного приложения, стоит воспользоваться Интернет-банкингом.

Также банк дал другие рекомендации своим клиентам для корректной работы в сервисах.

В первую очередь, следует следить за тем, что мобильная версия была обновлена до актуальной версии 2.15.0. Пользователи Android могут скачать ее на официальном сайте банка, а вот пользователям других операционных систем придется пользоваться полной версией. Тем не менее, даже после обновления мобильной версии до последней некоторые пользователи не могут проверить баланс, зачислить деньги на счет и провести платежи по карте.

При ошибке просмотра баланса в мобильном или интернет-банкинге “Белинвестбанк” рекомендует воспользоваться банкоматом, позвонить в контакт-центр (146/375 17 239 02 39) или сделать USSD-запрос в банк (1461*ХХХХ#<вызов>, где ХХХХ 4-е последние цифры номера банковской карты (стоимость 0,05 рубля за каждый запрос).

По поводу платежей через систему ЕРИП, а также переводу средств по номеру карты в “Белинвестбанке” заверяют, что при использовании интернет-банкинга проблем возникать уже не должно.

Многие клиенты также пожаловались на то, что после проведенных банком технических работ в выписке по карте у них отображаются не все операции. В банке пояснили, что это лишь вопрос времени: с момента совершения любой операции должно пройти в среднем три банковских дня прежде, чем она появится в выписке.

Как сообщал Телеграф, в выходные в «Белинвестбанке» наблюдались перебои в мобильном приложении и интернет-банкинге. Например, у некоторых клиентов не отражались балансы платежных карточек, а также не проходили платежи и переводы онлайн.