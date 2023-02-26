Белинвестбанк объявил о перебоях в работе и проблемах с платежами
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В государственном "Белинвестбанке" сообщили 26 февраля, что некоторые сервисы работают с перебоями. Когда все придет в норму, там не уточнили.
“В настоящее время наблюдаются перерывы в работе каналов дистанционного банковского обслуживания – Мобильного приложения и Интернет-банкинга. В частности, могут не отражаться балансы платежных карточек, а также не проходить платежи и переводы онлайн”, - предупредили в банке.
Там заверили, что специалисты уже работает над устранением неисправностей.
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