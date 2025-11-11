Белгоспищепром стал главным акционером «Коммунарки»

💼 Официально

Опубликовано: 11.11.2025 15:47 , Обновлено: 11.11.2025

Государственный концерн "Белгоспищепром" официально стал акционером минской кондитерской фабрикой “Коммунарка”. Соответствующее решение закреплено в постановлении Совета министров №613 от 6 ноября.

Согласно правительственному постановлению, опубликованному на Национальном правовом портале 11 ноября, “Коммунарку” включили в перечень хозяйственных обществ, акции которых находятся в собственности Республики Беларусь. Отвечать за управление государственными акциями предприятия поручили Белорусскому государственному концерну пищевой промышленности.

Ранее эти акции принадлежали Минску. Однако, как рассказывал Telegraf.news, ещё летом этого года администрация Минска безвозмездно передала свои акции - на общую сумму более 37,4 млн рублей - республиканскую собственность. Таким образом, теперь почти 90% акций столичной “Коммунарки” принадлежат Белгоспищепрому.

У кондитерской фабрики «Коммунарка» — новый владелец

Месяцем ранее на кондитерской фабрике впервые за четыре года сменился генеральный директор. На смену Сергею Анюховскому пришёл Александр Нечай, который до этого более 11 лет возглавлял другую кондитерскую фабрику – «Слодыч».