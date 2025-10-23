"Белгоспищепром" назвал страну, где белорусские конфеты стали покупать на 6530% больше

Опубликовано: 23.10.2025 09:41 , Обновлено: 23.10.2025

Государственный концерн «Белгоспищепром» сообщил, что в некоторых странах спрос на кондитерские изделия белорусских госпредприятий невероятно вырос. Концерн привёл относительные цифры, не став указывать абсолютные значения в штуках. Поэтому оценить реальные объёмы продаж достаточно сложно.

По данным «Белгоспищепрома», в Армении спрос на белорусские конфеты на площадках, подобных Wildberries и Ozon, вырос сразу на 6530%. Также рост заметили в Кыргызстане (+75%) и Узбекистане (+68%).

В свою очередь, белорусский шоколад в плитках стал на 132% чаще продаваться в Кыргызстане, в России (+122%) и Казахстане (+21%). Продажи белорусского зефира выросли в России (+247%) и Казахстане (+115%).

Ранее Telegraf.news писал, что заместитель председателя концерна «Белгоспищепром» Александр Кижук заявил в четверг, 9 октября, что сами белорусы из-за подорожания шоколадных изделий начали больше потреблять других сладостей.

В Белгоспищепроме назвали, чем белорусы заменили подорожавший шоколад