"Белгоспищепром" назвал страну, где белорусские конфеты стали покупать на 6530% больше
Государственный концерн «Белгоспищепром» сообщил, что в некоторых странах спрос на кондитерские изделия белорусских госпредприятий невероятно вырос. Концерн привёл относительные цифры, не став указывать абсолютные значения в штуках. Поэтому оценить реальные объёмы продаж достаточно сложно.
По данным «Белгоспищепрома», в Армении спрос на белорусские конфеты на площадках, подобных Wildberries и Ozon, вырос сразу на 6530%. Также рост заметили в Кыргызстане (+75%) и Узбекистане (+68%).
В свою очередь, белорусский шоколад в плитках стал на 132% чаще продаваться в Кыргызстане, в России (+122%) и Казахстане (+21%). Продажи белорусского зефира выросли в России (+247%) и Казахстане (+115%).
Ранее Telegraf.news писал, что заместитель председателя концерна «Белгоспищепром» Александр Кижук заявил в четверг, 9 октября, что сами белорусы из-за подорожания шоколадных изделий начали больше потреблять других сладостей.
В Белгоспищепроме назвали, чем белорусы заменили подорожавший шоколад