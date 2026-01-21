"Белгазпромбанк" предупредил о проблемах владельцев айфонов и попросил не удалять свои приложения

Опубликовано: 21.01.2026 13:49 , Обновлено: 21.01.2026

"Белгазпромбанк" предупредил своих клиентов о проблемах с фирменными мобильными приложениями, которые могут возникнуть у владельцев техники Apple. Чтобы не потерять доступ к полезным мобильным ресурсам банка, пользователей айфонов попросили не удалять эти приложения и дали ещё пару полезных советов.

В компании предупредили, что теперь такие мобильные приложения “Белгазпромбанка”, как DailyFin, BGPB mobile и BGPB Business, невозможно скачать с AppStore - официальной платформы для установки приложений на “яблочную” технику. В компании пояснили, что произошло это “по независящим от Белгазпромбанка причинам”, не вдаваясь в подробности.

При этом на тех устройствах, где приложения были установлены ранее, и DailyFin, и BGPB mobile, и BGPB Business работают в обычном режиме. Единственным изменением для них станет то, что приложения теперь не смогут присылать пользователю на устройство push-уведомления.

“Однако вся история операций и новые сообщения будут доступны в приложении, как и ранее”, - заверили в банке.

Чтобы и дальше пользоваться мобильными сервисами банка, в компании посоветовали клиентам не удалять их со своих айфонов или айападов, а вместо “заглохших” push-уведомлений подключить e-mail-уведомления (это можно сделать там же, в приложении) - тогда вся важная информация об операциях по банковской карте будет приходить автоматическим вам на электронный ящик.

Бизнес-клиентам, который пользуются приложением BGPB Business, посоветовали также подключить информирование посредством e-mail уведомления в корпоративном «Интернет-банк. Бизнес» - для оперативного контроля изменений остатков по счетам.

Кроме того, в “Белгазпромбанке” пообещали в скором времени разработать для клиентов альтернативные варианты и дать ещё “подсказки”, как в дальнейшем пользоваться их фирменными мобильными приложениями.

Кстати, в начале года проблемы с push-уведомлениями от фирменного мобильного приложения возникли у пользователей iOS другого белорусского банка - “Альфа-Банка”, попавшего в прошлом году под западные санкции.

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