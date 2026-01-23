"Белгазпромбанк" посоветовал клиентам выключить одну настройку в iPhone

Опубликовано: 23.01.2026 15:50 , Обновлено: 23.01.2026

Белгазпромбанк, недавно попавший под раздачу компании Apple, приложения которой та удалила из своего App Store, посоветовал клиентам убрать одну настройку в смартфонах.

В банке напомнили, что на iPhone, если долго не пользоваться приложениями, система сама их удаляет, а на экране остаются лишь иконки. При попытке включить такие приложения iOS пытается скачать их из облака.

Приложения Белгазпромбанка — DailyFin, BGPB Mobile, BGPB Business — в таком случае из облака не вернутся, хотя пользователи будут думать, что они всё ещё установлены.

«Для исключения подобных ситуаций рекомендуем пользователям самостоятельно деактивировать в настройках мобильного устройства сервис «Сгружать неиспользуемые» приложения «App Store»: «Настройки» – «Приложения» – «App Store» – «Сгружать неиспользуемые» – отключить», — предложили в Белгазпромбанке.

В то же время в банке не уточнили, есть ли шансы на восстановление нормальной работы приложений.

Ранее Белгазпромбанк предупредил своих клиентов о проблемах с фирменными мобильными приложениями, которые могут возникнуть у владельцев техники Apple. Чтобы не потерять доступ к полезным мобильным ресурсам банка, пользователей iPhone попросили не удалять эти приложения и дали ещё пару полезных советов.

«Белгазпромбанк» предупредил о проблемах владельцев айфонов и попросил не удалять свои приложения