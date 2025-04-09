«Белавиа» возобновила полёты в город, откуда «обратно не захочется». Это не Дубай

Опубликовано: 09.04.2025 19:41 , Обновлено: 09.04.2025

Авиакомпания «Белавиа» анонсировала возобновление прямых рейсов из Минска в столицу российского Дагестана, Махачкалу, начиная с 26 апреля. Перевозчик подал новость под завлекательным слоганом «обратно не захочется», вероятно, намекая на красоты и гостеприимство республики.

Рейсы в Махачкалу авиакомпания планирует выполнять по вторникам (кроме мая) и субботам. Заявленное время в пути — до 3,5 часа. Теперь о ценах, которые журналистам Telegraf.news удалось найти на сайте авиакомпании.

Билет туда-обратно, по информации с сайта, обойдётся минимум в 734 белорусских рубля.

А вот для тех, кому и правда «обратно не захочется», билет в один конец будет стоить от 425 рублей.

В своём сообщении «Белавиа», помимо прочего, напомнила белорусам о возможности «получить 100 реакций на сторис о Каспийском море».

Напомним, полёты приостановились в октябре 2024 года, в компании это направление тогда назвали «сезонным».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о скидках авиакомпании на полёты в Москву. Не обошлось без оговорок.

Белавиа предложила скидки до 100 рублей на рейсы в Москву до 31 мая. Но есть нюанс