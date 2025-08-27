«Белавиа» устроила распродажу на «два популярных направления»

Опубликовано: 27.08.2025 15:23 , Обновлено: 08.09.2025

Авиакомпания «Белавиа» объявила о проведении акции на «двух популярных у отпускников направлениях». Распродажа продлится по 10 сентября включительно, по сниженным ценам можно приобрести билеты в Махачкалу и Мурманск.

Так, стоимость перелёта в Махачкалу и обратно по тарифу «Промо» начинается от 567 рублей. Предложение действует на рейсы в период со 2 сентября по 25 октября 2025 года. Без акции минимальная стоимость билетов на этом направлении на ближайшие даты составляет 879 рублей.

Среди главных достопримечательностей региона — Сулакский каньон, который является одним из самых глубоких в мире, старинная крепость Нарын-Кала в Дербенте, а также побережье Каспийского моря.

Билеты в Мурманск в обе стороны обойдутся минимум в 629 рублей. Акция распространяется на путешествия с 4 по 18 сентября 2025 года.

Мурманская область в сентябре — это возможность увидеть знаменитую Териберку с её пейзажами Северного Ледовитого океана и застать начало сезона охоты за северным сиянием, которое при благоприятных условиях можно наблюдать уже в начале осени.

Стоимость перелётов из Москвы в те же города может быть ниже. Например, билеты без багажа до Мурманска и обратно из российской столицы можно найти по цене от 269 рублей, а в Махачкалу — от 474 рублей.

Естественно, это без учёта расходов на дорогу до Москвы.

Приобрести билеты по акции можно на официальном сайте авиакомпании, в офисах продаж и у агентов. Но лучше всё же поспешить и купить на сайте, поскольку билеты раскупаются.

В «Белавиа» объявили, куда полетит их новый Airbus