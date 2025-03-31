"Белавиа" предложила белорусам "стыковочные" рейсы на курорт. Но есть нюанс в 240 рублях

Опубликовано: 31.03.2025 14:32 , Обновлено: 31.03.2025

Авикомпания "Белавиа" сообщила 31 марта о начале совместных полетов с российской авиакомпанией "ЮТэйр" в 10 городов РФ, в том числе на курорт Минеральные Воды. Речь о так называемых стыковочных, или транзитных, рейсах с пересадкой в Москве. Журналист Telegraf.news решил посмотреть цены на эти рейсы по единому билету и сравнить их со стоимостью полетов по разным квиткам: из Минска - в Москву, оттуда - в Минеральные Воды.

На сайте “Белавиа” [link href=“https://belavia.by/novosti/4890987/” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link], что в результате подписанного между авиакомпаниями код-шерингового соглашения пассажиры могут купить единый билет на рейсы из Беларуси и обратно в 10 российских городов:

Минск/Гомель – Москва (Внуково) – Грозный,

Минск/Гомель – Москва (Внуково) – Красноярск,

Минск/Гомель – Москва (Внуково) – Махачкала,

Минск/Гомель – Москва (Внуково) – Минеральные воды,

Минск/Гомель – Москва (Внуково) – Сургут,

Минск/Гомель – Москва (Внуково) – Ханты-Мансийск,

Минск/Гомель – Москва (Внуково) – Самара,

Минск/Гомель – Москва (Внуково) – Уфа,

Минск/Гомель – Москва (Внуково) – Тюмень,

Минск/Гомель – Москва (Внуково) – Ноябрьск.

Рейсы до Москвы будет выполнять “Белавиа”, а дальше - “ЮТэйр”. Белорусский авиаперевозчик назвал три “дополнительные возможности” таких рейсов:

“удобные стыковки” (в чем именно удобство, не пояснили),

сквозную регистрацию (одна регистрация на рейсы-стыковки в месте первоначального вылета),

оформление билета на одном бланке.

Что по ценам?

По [link href=“https://belavia.by/booking/#/results/1114170776” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] на сайте “Белавиа”, рейс на 8 апреля из Минска в Минеральные Воды с пересадкой в Москве (1 час 50 минут) стоит 844,36 рубля. Всего перелет с пересадкой займет 6 часов 45 минут.

Билеты же из Минска в Москву 8 апреля стартуют от 190,63 рубля.

[info_b]Отметим, что цены на билеты со временем меняются. [/info_b]

По информации сервиса aviasales, из Москвы в Минеральные Воды можно улететь за 252-312 рублей. То есть, если суммировать минимальные стоимости билетов из Минска в столицу РФ, а оттуда - в Минеральные Воды, то выйдет 442,63 рубля. Это на 401,73 рубля дешевле, чем рейс по единому билету от “Белавиа” и “ЮТэйр”.

Впрочем, на сайте авиакомпании “ЮТэйр” [link href=“https://www.utair.ru/booking/search/!/MSQ/MRV/08.04.2025/1-0-0” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link], что билет из Минска в Минеральные Воды с пересадкой в Москве обойдется в 16 475 российских рублей (603,54 белорусского по курсу Нацбанка РБ на 31 марта). Почему у российской авиакомпании этот единый билет дешевле на 240,82 рубля, чем у белорусской, неизвестно.

Ранее Telegraf.news писал, что «Белавиа» объявила о запуске промо-акции на полеты в Москву со скидками до 38%. Специальные цены действительны для путешествий до конца весны. Однако ключевой нюанс предложения заключается в том, что оно распространяется не на рейсы из столицы Беларуси, а на новое направление из Могилева.

Белавиа предложила скидки до 100 рублей на рейсы в Москву до 31 мая. Но есть нюанс