Белавиа предложила белорусам билеты в два раза дешевле. Но только на один день

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Опубликовано: 01.11.2023 15:48 , Обновлено: 05.07.2024

В пресс-службе Белавиа сообщили, что 1 ноября благодаря "Дню гражданской авиации Беларуси" объявили праздничную акцию.

“Сегодня, 1 ноября 2023 года, вы сможете приобрести авиабилеты в тарифном бренде «PROMO» по всем прямым регулярным направлениям. Акционные билеты можно приобрести только на официальном сайте belavia.by. Период для путешествий – с 1 ноября по 22 декабря 2023 года”, - уточнили в белорусском авиаперевозчике.

Также там поспешили уточнить, что количество мест ограничено.

Впрочем, акция на самом деле достойная. Например, билет в Тбилиси туда и обратно обойдется всего в 570 рублей. А это более чем в два раза дешевле обычного тарифа - 1251 рубль.

По другим направлениям скидки тоже внушительные: в Дели и обратно можно слетать за примерно 1000 руб, вместо почти 2000 руб. Полет туда и обратно в Стамбул встанет в 670 рублей вместо 1230 рублей.

Ранее Телеграф писал, что белорусский Телеграм-канал “ОтВинта” сообщил со ссылкой на источники в Национальном аэропорту “Минск”, что в Беларусь намерена прийти авиакомпания SCAT Airlines. В планах, как минимум, 3 рейса в неделю.

В Беларусь решила летать иностранная авиакомпания. Когда?