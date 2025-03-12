"Белавиа" объявила "спеццены" на полеты в Москву, Санкт-Петербург и обратно. Сколько за билет?

Опубликовано: 12.03.2025 19:21 , Обновлено: 12.03.2025

Авиакомпания "Белавиа" объявила "специальные цены" на полеты в Москву и Санкт-Петербург из Минска и областных центров Беларуси, а также на обратные рейсы. Перевозчик рассказал, с какой суммы стартует стоимость билетов и до какого числа продлится акция.

Так, купить билеты по этим “спецценам” можно по 17 марта . Акция распространяется, по [link href=“https://belavia.by/novosti/4890937/” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] “Белавиа”, на полеты по 31 мая. Вот что по ценам в Москву:

из Минска - от 134 рублей,

Бреста - от 112,

Гомеля - от 101,

Могилева - тоже от 101 рубля.

Перевозчик рассказал и о “спецценах” на билеты в Санкт-Петербург:

из Минска - от 176 рублей,

Бреста - от 153,

Гомеля - от 150.

“Выполняем первый рейс из Бреста в Санкт-Петербург 2 апреля. Из Могилева в Москву — 28 апреля”, - сообщили в “Белавиа”.

Квитки по специальным ценам обозначили зеленым васильком. Перевозчик предупредил, что количество билетов ограничено.

[info_b]Это билеты тарифа “Промо”. У него есть свои условия. Например, при полетах туда-обратно нельзя оставлять открытой дату обратного вылета, запрещено также возвращать неиспользованный билет до времени вылета и пр. Подробнее [link href=“https://belavia.by/pravila-tarifov/” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link]. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что “Белавиа” подписала код-шеринговое соглашение с российской компанией Nordwind. Теперь пассажиры могут оформить единый билет на стыковочные рейсы в российском Санкт-Петербурге и Казани по 11 направлениям.

«Белавиа» начала выполнять стыковочные рейсы с российской Nordwind. Куда можно улететь по единому билету?