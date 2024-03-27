"Белавиа" объявила продажу билетов по сниженным ценам. Куда можно улететь?
Авиакомпания "Белавиа" рассказала об акции на билеты в Грузию, Россию и не только. Предложение будет действовать по 31 марта включительно. Информацию об этом разместили на сайте национального авиаперевозчика.
Сниженные цены по тарифу “Промо” установили на билеты из Минска в:
- Астану (Казахстан),
- Дели (Индия),
- Ереван (Армения),
- Кутаиси (Грузия),
- Шарджу (ОАЭ),
- Москву (можно улететь также из Гомеля и Бреста).
К примеру, в Кутаиси из Минска можно улететь 10 апреля по промо-цене в 352 рубля.
В “Белавиа” отметили, что акция касается билетов на полеты по 30 апреля, причем на рейсы как туда, так и обратно.
Компания напомнила, что билеты можно купить на официальном сайте belavia.by и у агентов “Белавиа”. Вводить какой-либо специальный промокод при этом не нужно, билеты по сниженным ценам обозначили отметкой “Промо”.
Ранее Telegraf.news сообщал, что “Белавиа” возобновила предоставление услуги, которая позволяет пассажирам заранее забронировать себе место в самолете на этапе онлайн-регистрации. Однако есть нюанс.
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