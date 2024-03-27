"Белавиа" объявила продажу билетов по сниженным ценам. Куда можно улететь?

Опубликовано: 27.03.2024 13:06 , Обновлено: 31.03.2024

Авиакомпания "Белавиа" рассказала об акции на билеты в Грузию, Россию и не только. Предложение будет действовать по 31 марта включительно. Информацию об этом разместили на сайте национального авиаперевозчика.

Сниженные цены по тарифу “Промо” установили на билеты из Минска в:

Астану (Казахстан),

Дели (Индия),

Ереван (Армения),

Кутаиси (Грузия),

Шарджу (ОАЭ),

Москву (можно улететь также из Гомеля и Бреста).

К примеру, в Кутаиси из Минска можно улететь 10 апреля по промо-цене в 352 рубля.

Скриншот: tickets.belavia.by

В “Белавиа” отметили, что акция касается билетов на полеты по 30 апреля, причем на рейсы как туда, так и обратно.

Компания напомнила, что билеты можно купить на официальном сайте belavia.by и у агентов “Белавиа”. Вводить какой-либо специальный промокод при этом не нужно, билеты по сниженным ценам обозначили отметкой “Промо”.

Ранее Telegraf.news сообщал, что “Белавиа” возобновила предоставление услуги, которая позволяет пассажирам заранее забронировать себе место в самолете на этапе онлайн-регистрации. Однако есть нюанс.

«Белавиа» снова разрешила пассажирам выбирать места в самолетах. Но не во всех