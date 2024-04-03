"Белавиа" объявила о скидках на билеты по 6 направлениям. Куда можно долететь в 2 раза дешевле?

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Опубликовано: 03.04.2024 12:07 , Обновлено: 03.04.2024

Белорусская авиакомпания «Белавиа» 3 апреля начала продажу билетов по сниженным тарифам на новые направления. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Ожидается, что акция продлится по 7 апреля включительно. В это время можно купить билеты по специальным ценам в Дубай, Калининград, Сочи, Стамбул, Ташкент и Тбилиси.

К примеру, если самый дешёвый билет из Минска в Тбилиси сейчас продают по цене 796,09 рублей, то по тарифу «Промо» он обойдётся в два раза дешевле — 380,09 рублей. Для того, чтобы оформить билет, нужно зайти на сайт, ввести одно из шести предложенных направлений и выбрать графу “Промо”.

Отправиться в путешествие по специальным ценам можно до 31 мая 2024 года. Промотариф действует на покупку билетов как в одну сторону, так и туда-обратно. Максимальный срок пребывания в пункте назначения для таких тарифов по маршруту туда-обратно составляет один месяц. Количество билетов ограничено.

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