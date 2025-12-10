«Белавиа» на день объявила 50%-ные скидки на все регулярные рейсы

Опубликовано: 10.12.2025 11:00 , Обновлено: 10.12.2025

Авиакомпания «Белавиа» объявила 50%-ные скидки на все регулярные рейсы. Чтобы урвать билеты по привлекательным ценам, придётся поторопиться - промо-акция продлится всего один день.

Действовать тариф “Промо”, урезающий наполовину минимальные опубликованные тарифы авиакомпании, будет в течение сегодняшнего дня, 10 декабря. Кроме того, количество билетов по промо-тарифам ограничено - ещё один повод поторопиться. В компании предупредили, что на таксы и сборы 50%-ная скидка не распространяется, и тем не менее, выгода очевидна.

Сэкономить можно на билетах по всем прямым регулярным направлениям, причём не только с вылетом из Минска, но и на прямые рейсы из Гомеля, Бреста и Могилева. Промо-тариф можно применять как на билеты туда и обратно, так и на билеты в одну сторону.

Главное условие - период путешествия по приобретённым промо-билетам ограничен по времени. Крайний срок - 28 марта 2026 года включительно. С подробными правилами применения промо-тарифов компании “Белавиа” можно ознакомиться по ссылке.

Поскольку купить промо-билеты в этот раз можно только на официальном сайте компании, желающим сэкономить покупателям стоит запастись терпением. Прошлый опыт показывает, что во время промо-акций системы могут давать сбой и оформление билетов может занять куда больше времени, чем обычно.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях «Белавиа» объявила о новой услуге на своих рейсах. Теперь пассажиры могут заказать дополнительное питание в полёте. Причём это сверх того, что уже подают на борту и от чего нельзя отказаться при бронировании.

«Белавиа» объявила о новой кулинарной услуге в самолётах. Как заказать пирожки и запеканку?