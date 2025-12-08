«Белавиа» объявила о новой кулинарной услуге в самолётах. Как заказать пирожки и запеканку?

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Опубликовано: 08.12.2025 11:46 , Обновлено: 08.12.2025

Белорусский государственный авиаперевозчик «Белавиа» сообщил, что ввёл на бортах своих самолётов новую услугу — можно заказать дополнительное питание в полёте. Причём это сверх того, что уже подают на борту и от чего нельзя отказаться при бронировании.

Услугу так и назвали — «Дополнительное питание». Воспользоваться ею, правда, можно только заранее: при заказе билета и только на рейсы из Минска.

Пассажирам предложили такие блюда:

















Сет из пирожков №1

– пирожок с лососем и брокколи; – пирожок с капустой, морковью и яйцом; – пирожок с вишней.

Сет из пирожков №2

– пирожок с картофелем; – пирожок с запечёнными овощами и курицей; – пирожок с яблоком.

Картофельные ньокки с курицей, сливочным соусом и пармезаном ,

Творожная запеканка с консервированным персиком .

Для заказа дополнительной еды в «Белавиа» просят обращаться на сайт компании, в офисы продажи билетов или к агентам. Причём заказать «Дополнительное питание» можно не позднее 25 часов до вылета рейса.

Авиаперевозчик не стал раскрывать стоимость пирожков и запеканки на борту своих самолётов, так что цена станет сюрпризом при бронировании. Также авиакомпания не сообщила, планирует ли вводить услугу отказа от питания на борту, которая была бы полезна тем, кто хочет сэкономить и может обойтись без еды, например, за 2–3 часа полёта.