"Белавиа" дала белорусам 4 дня, чтобы купить билеты по скидке на 6 направлений. Но не для всех

Опубликовано: 04.09.2024 13:47 , Обновлено: 04.09.2024

Белорусский авиаперевозчик дал любителям путешествий всего 4 дня, чтобы воспользоваться акционным предложением. Так, с 4 по 8 сентября жителям Республики предложили приобрести билеты по тарифу "Промо" сразу на шесть направлений. Однако речь идёт лишь о тех перелётах, которые совершаются через Минск, то есть транзитом.

В пресс-службе “Белавиа” сообщили, что специальное предложение актуально для следующих направлений:

Санкт-Петербург – Минск – Баку/ Ереван/ Астана/ Тбилиси/ Батуми/ Кутаиси/ Дубай/ Стамбул/ Дели; Москва – Минск – Баку/ Ереван/ Астана/ Тбилиси/ Батуми/ Кутаиси/ Дубай/ Стамбул/ Дели; Калининград – Минск – Баку/ Ереван/ Астана/ Тбилиси/ Батуми/ Кутаиси/ Дубай/ Стамбул/ Дели; Сочи – Минск – Астана/ Ташкент; Екатеринбург – Минск – Астана/ Баку/ Ереван/ Тбилиси/ Батуми/ Кутаиси/ Дубай/ Стамбул; Казань – Минск – Астана/ Баку/ Ереван/ Тбилиси/ Батуми/ Кутаиси/ Дубай/ Стамбул.

В компании авиаперевозчика добавили, что воспользоваться билетами по акции можно до 31 декабря 2024 года. При этом тариф «Промо» действует на рейсы и туда, и обратно, а вводить промокод на один из шести выбранных маршрутов не нужно, он установлен автоматически. Также в “Белавиа” предупредили, что количество билетов ограничено.

“Комбинация тарифного бренда «Промо» с другими доступными брендами разрешена. При этом в случае комбинации тарифных брендов ко всему авиабилету применяются правила обмена/ возврата тарифного бренда «Промо», — рассказали в авиакомпании.

Ранее Telegraf.news писал, что “Белавиа” предложила белорусам воспользоваться “персональным трансфером”, чтобы добраться в Национальный аэропорт “Минск” и обратно. Транспорт доступен из любой точки Беларуси, а не только из столицы, как раньше. Посмотрели, сколько стоит доехать в аэропорт с комфортом.

«Белавиа» предложила довезти в аэропорт «Минск» и обратно из любой точки страны. Сколько стоит?