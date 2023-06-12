«Беларусбанк» запустил «летний» кредит с оформлением только онлайн. Под какой процент дают 14 800 рублей?
В «Беларусбанке» 12 июня сообщили о новом кредите «Лето с Беларусбанком». Оформить его можно только через интернет.
С 12 июня по 31 августа через Интернет-банкинг (можно через М-банкинг или корпоративный сайт) можно оформить новый кредит «Лето с Беларусбанком». Кредит оформляется только дистанционно, без поручителей и страховок, рассказали в банке.
Выдают его на пять лет с фиксированной в грейс-периоде процентной ставкой 12%. После его завершения она составит ставку рефинансирования Нацбанка +4,15%.
Кредит предусматривает отсрочку погашения основного долга в течение трех месяцев.
Размер кредита, на который можно рассчитывать, зависит от платежеспособности кредитополучателя, а максимальная сумма 14 800 рублей (400 базовых величин).
Деньги зачислят на текущий счет кредитополучателя, доступ к которому есть через дебетовую карточку, в том числе виртуальную.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что еще один белорусский банк начал выдавать кредиты на строительство жилья:
Ещё один белорусский банк начал выдавать кредиты на строительство жилья