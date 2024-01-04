«Беларусбанк» ввёл ограничения на операции в «чужих» банкоматах. Какой минимальный платеж с 5 февраля?

Опубликовано: 04.01.2024 10:55 , Обновлено: 04.01.2024

"Беларусбанк" объявил об изменениях условий проведения некоторых операций по своим картам в устройствах и сервисах других банков. Начиная с 5 февраля 2024 года банк устанавливает минимальную сумму, меньше которой нельзя будет провести платёж.

Как пояснили в пресс-службе “Беларусбанка”, минимальная сумма будет установлена для следующих операций по картам:

перечисление (перевод) денежных средств со счета, к которому оформлена карточка банка;

зачисление денег на счет, к которому оформлена карточка банка, перечисленных из-за границы.

Минимальная сумма для этих платежей с 5 февраля составит 1 денежную единицу валюты счета (то есть 1 рубль, 1 доллар, 1 евро, 1 российский рубль, 1 юань).

Одновременно с этим “Беларусбанк” предоставил владельцам счета возможность, обратившись в отделение банка, установить дополнительные ограничения по картам:

на расходные операции по дополнительным карточкам, выпущенным в рамках Клуба “Зебра”;

на операции покупки с выдачей наличных по дополнительным карточкам, выпущенным в рамках банковского продукта «Карта учащегося» и Клуба «Зебра», а также международным корпоративным карточкам.

Ранее Телеграф сообщил, чтос 4 января “Беларусбанк” начал выдавать кредиты на потребительские нужды под очень низкий процент — всего 4% годовых на весь срок кредитования. Узнали, кому и сколько денег банк готов выдать “на родныя тавары”.

«Беларусбанк» начал выдавать кредиты под 4%. Кому и сколько дадут?