Беларусбанк все ещё ведёт техработы. С каким платежами проблемы 26 и 27 декабря?

Опубликовано: 26.12.2025 10:27 , Обновлено: 26.12.2025

Крупнейший белорусский банк продолжает технические работы, которые почему-то запланировал на предновогодний период, а часть даже до православного Рождества.

В банке ход технического обновления охарактеризовали как “в плановом режиме”. Тем не менее перечень операций, по которым действуют ограничения, 26 декабря такой:

оформление заявок на кредиты;

заключение кредитных договоров и дополнительных соглашений.

перечисление денежных средств по кредитным договорам.

оплата кредитов;

операции по вкладным и текущим счетам (открытие, закрытие, пополнение, снятие и др.);

операции через ЕРИП по услугам Беларусбанка (пополнение счетов, вкладов и другие);

операции по платёжным и кредитным картам, связанные с оформлением, выдачей, перевыпуском и выпуском дубликатов;

установка и снятие лимитов по картам, блокировка и разблокировка, подключение и отключение SMS-оповещений;

переводы через систему мгновенных платежей;

работа депозитных сейфов в отделениях;

сервисы МСИ при регистрации в Интернет-банкинге.

А вот какие операции все ещё действуют:

оплата покупок (в том числе на маркетплейсах);

снятие наличных;

просмотр баланса;

переводы с карты на карту.

Важно. С 01:00 ночи до 10 утра 27 декабря вышеуказанные операции будут не доступны или с перебоями.

Напомним , что в понедельник, 15 декабря, некоторые белорусы столкнулись с проблемами при попытке воспользоваться банковской картой. Кому-то не удалось снять деньги в банкомате, у кого-то нее прошла оплата по карте в магазине, кто-то “не видит” денег на карте в фирменном приложении. В банке объяснили (снова), с чем связаны проблемы.

Белорусы пожаловались, что банкоматы не отдают деньги. Но их предупреждали