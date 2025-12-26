Беларусбанк все ещё ведёт техработы. С каким платежами проблемы 26 и 27 декабря?
Крупнейший белорусский банк продолжает технические работы, которые почему-то запланировал на предновогодний период, а часть даже до православного Рождества.
В банке ход технического обновления охарактеризовали как “в плановом режиме”. Тем не менее перечень операций, по которым действуют ограничения, 26 декабря такой:
- оформление заявок на кредиты;
- заключение кредитных договоров и дополнительных соглашений.
- перечисление денежных средств по кредитным договорам.
- оплата кредитов;
- операции по вкладным и текущим счетам (открытие, закрытие, пополнение, снятие и др.);
- операции через ЕРИП по услугам Беларусбанка (пополнение счетов, вкладов и другие);
- операции по платёжным и кредитным картам, связанные с оформлением, выдачей, перевыпуском и выпуском дубликатов;
- установка и снятие лимитов по картам, блокировка и разблокировка, подключение и отключение SMS-оповещений;
- переводы через систему мгновенных платежей;
- работа депозитных сейфов в отделениях;
- сервисы МСИ при регистрации в Интернет-банкинге.
А вот какие операции все ещё действуют:
- оплата покупок (в том числе на маркетплейсах);
- снятие наличных;
- просмотр баланса;
- переводы с карты на карту.
Важно. С 01:00 ночи до 10 утра 27 декабря вышеуказанные операции будут не доступны или с перебоями.
Напомним , что в понедельник, 15 декабря, некоторые белорусы столкнулись с проблемами при попытке воспользоваться банковской картой. Кому-то не удалось снять деньги в банкомате, у кого-то нее прошла оплата по карте в магазине, кто-то “не видит” денег на карте в фирменном приложении. В банке объяснили (снова), с чем связаны проблемы.
Белорусы пожаловались, что банкоматы не отдают деньги. Но их предупреждали