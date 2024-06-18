"Беларусбанк" увеличил лимит на денежные переводы. Сколько составит комиссия?

Опубликовано: 18.06.2024 17:11 , Обновлено: 18.06.2024

В пресс-службе "Беларусбанка" сообщили, что с 19 июня лимиты по некоторым денежным переводам увеличили в два раза. Это значит, что теперь физлица смогут пересылать вдвое больше средств в банки Беларуси и России. Правда, новшество затронуло только СМП — систему мгновенных платежей, через которую и осуществляется перевод.

Ожидается, что с 19 июня изменения затронут следующие лимиты по денежным переводам с помощью СМП:

максимальная сумма одного мгновенного платежа составит 300 рублей (ранее — 150 рублей);

максимальное количество переводов за 24 часа составит 5 операций на сумму, не превышающую 1000 рублей (ранее — 500 рублей).

[info_b]Система мгновенных платежей позволяет перевести деньги в банки Беларуси и России. Для того, чтобы это сделать, нужно знать номер телефона и название банка получателя. Воспользоваться сервисом можно в Интернет-банкинге и официальном мобильном приложении.[/info_b]

К слову, размер комиссии за такие переводы составляет 1,5% от суммы, но не менее 1 белорусского рубля, подчеркнули в пресс-службе “Беларусбанка”. Если это делать через другие банки, размер комиссионного вознаграждения может отличаться. Например, в “Альфа-Банке” придётся заплатить 1% (не менее 2 белорусских рублей), в “Приорбанке” — 1,2% от перечисляемой суммы (не менее 1 рубля). Размер комиссии в “СберБанке” составляет 1,3% (минимум 3 рубля), в “Технобанке” — 1,5% (минимум 2 рубля).

Кроме того, в Национальном банке Беларуси подчеркнули, что по состоянию на 1 мая 2024 года, перевести деньги с помощью СМП можно в 22 отделениях Республики, а именно:

“Банке БелВЭБ”;

“СберБанке”;

“Беларусбанке”;

“Белинвестбанке”;

“Белгазпромбанке”;

“Приорбанке”;

“Паритетбанке”;

“Банке ВТБ”;

“БНБ-Банке”;

“РРБ-Банке”;

“МТБанке”;

“ТК Банке”;

“Белагропромбанке”;

“Банке “Решение”;

“Технобанке”;

“Альфа Банке”;

Межгосударственном банке;

“Банке Дабрабыт”;

“Статусбанке”;

“БТА Банке”;

“БСБ Банке”;

“Цептер Банке”.

Ранее Telegraf.news писал, что сразу несколько белорусских банков предупредили клиентов об изменении размера и порядка взимания комиссий за ведение счетов и операций по картам в долларах США и евро. Минимальные суммы комиссий будут варьироваться от 400 до 1000 рублей. Однако, это далеко не единственное новшество, которое приготовили банки для белорусов к концу июня.

Комиссии в 400-1000 рублей и онлайн-кредиты для ИП. Какие нововведения приготовили банки белорусам в конце июня?