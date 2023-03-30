«Беларусбанк» снизил ставки по уже выданным кредитам на недвижимость. На сколько?

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Опубликовано: 30.03.2023 08:51 , Обновлено: 30.03.2023

«Беларусбанк» с 29 марта снизил ставки по ранее выданным кредитам на недвижимость. Об этом сообщили на сайте банка.

Так, ставки снизили до уровня 16,31% — с применением как фиксированной ставки по кредиту, так и переменной.

Как отметил «Беларусбанк», дополнительное соглашение к кредитному договору на снижение процентной ставки можно заключить путем согласия с офертой на сайте банка.

«Подтверждением принятия оферты выступает внесение очередного платежа по уплате процентов за пользование кредитом в измененном размере», — добавили там.

Чтобы узнать подробности, можно позвонить в контакт-центр банка по телефону 147.

Ранее Телеграф писал, что «Беларусбанк» вслед за некоторыми другими банками объявил, что с 1 апреля будет требовать у клиентов паспорт при проведении определенной операции в кассах.

«Беларусбанк» пообещал требовать паспорт в кассах. При каких операциях?