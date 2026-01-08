Беларусбанк разъяснил, кому дадут кредит под 4% на 1 год, а кому на 3

Опубликовано: 08.01.2026 11:22 , Обновлено: 08.01.2026

В Беларусбанке объяснили, что с нового года изменилось в программе льготного потребительского кредитования "На родныя тавары". Саму программу продлили ещё на год, но условия скорректировали. Теперь оформить некоторые белорусские товары в кредит можно только на один год, некоторые - на два и лишь за отдельные категории товаров расплачиваться три года.

С этого года установлены следующие дифференцированные сроки погашения кредитов:

до 3 лет — на дорогостоящие покупки, в частности, на деревянные домокомплекты, отопительные котлы, мотоциклы, мопеды, велосипеды, мебель, мотоблоки и прочую дачную сельхозтехнику, ноутбуки и ПК и даже пианино;

до 2 лет — на бытовую технику (включая телевизоры, холодильники, кухонные комбайны, стиральные машины), деревянные двери и окна, сантехническое оборудование, газовые и электроплиты, автомобильные шины, меховую одежду;

до 1 года — на товары “краткосрочного пользования”, такие как предметы одежды, постельное бельё, ковры, садовую мебель, посуду и прочее.

[inf]С полным списком товаров и конкретными белорусскими производителями (их перечень в этом году существенно расширили), чью продукцию можно взять в кредит по льготной ставке, можно ознакомиться на сайте Беларусбанка по ссылке.[/inf]

Кстати, саму ставку на 2026 год оставили неизменной - всё те же фиксированные 4% годовых .

Напомним, с этого года в программу льготного потребительского кредитования также попали ноутбуки, персональные мини-компьютеры, мониторы, моноблоки, серверы, системные блоки, системы хранения данных трёх белорусских производителей, а также новые позиции стройматериалов (к примеру, портландцемент и обои), товары лёгкой промышленности известных белорусских брендов, многочисленные виды мелкой сельхозтехники, полезной для дачников, и другие товары.

Совмин поменял правила выдачи кредитов «На родныя тавары». Что добавил, что сократил