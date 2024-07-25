"Беларусбанк" разрешил белорусам снимать до 500 рублей в банкомате без карты. Как?

Опубликовано: 25.07.2024 12:20 , Обновлено: 25.07.2024

В пресс-службе "Беларусбанка" рассказали об увеличении лимита на снятие наличных без использования платёжной карты. Напомним, сделать это можно практически в любом банкомате страны через сервис «Хуткі». Так, если раньше за один раз без "пластика" можно было снять 100 рублей, то теперь сумму увеличили до 500. Всё, что понадобится, — это телефон, Интернет-банкинг и одноразовый 10-значный код.

В “Беларусбанке” подчеркнули, что новый лимит начнёт действовать с 1 августа. В случае, если вы забыли карту дома, не помните PIN-код или хотите быстро перевести деньги родственникам, можно воспользоваться сервисом «Хуткі». Обращаем внимание: при снятии наличных с обычного “пластика” взимается комиссия в размере 1,5% от суммы. Если это делать с помощью виртуальной карты, получить деньги можно бесплатно.

Как оформить перевод себе или другим?

Войдите в Интернет-банкинг или М-банкинг. В меню выберите услугу «Перевод средств» — «Перевод для получения наличных по коду «Хуткi» и ознакомьтесь с условиями. Введите сумму перевода и номер телефона отправителя. Первая часть кода придёт в SMS на указанный номер, а вторая будет отображена в результатах операции.

Как получить наличные по коду в банкомате?

В банкомате “Беларусбанка” выберите услугу «Наличные по коду». Введите код получения услуги: 5 цифр из SMS и 5 цифр, отображённых при оформлении услуги. Подтвердите сумму перевода.

Как часто можно снимать деньги таким способом?

С 1 августа за один раз можно будет снять сразу 500 рублей (ранее — 100 рублей). В день с использованием одной карты можно оформить максимум 5 переводов в общей сумме не более 2500 рублей (ранее — 2 перевода в сумме до 200 рублей). За 4 дня с использованием одной карты можно провести максимум 15 переводов в общей сумме не более 7500 рублей (ранее — 6 переводов в сумме до 600 рублей). За 30 дней банк разрешено оформить максимум 40 переводов по одной карте на сумму до 20 тысяч рублей (ранее — 15 переводов в сумме до 1500 рублей).

Ранее Telegraf.news писал, что в “Беларусбанке” решили закрыть счета некоторых жителей Республики. Так, с 22 июля клиентам банка пообещали отправить SMS с информацией о расторжении договоров “в одностороннем порядке”. Правда, столь радикальные меры коснутся не всех.

«Беларусбанк» предупредил о закрытии счетов «в одностороннем порядке». Как получить остаток?