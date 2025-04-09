Беларусбанк предупредил о проблемах с кредитами. Когда решат?

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Опубликовано: 09.04.2025 11:28 , Обновлено: 09.04.2025

В среду, 9 апреля, Беларусбанк предупредил своих потенциальных клиентов о проблемах, которые могут возникнуть у них при оформлении заявки на выдачу кредита (овердрафта). Узнали, с чем связаны эти "временные неудобства" и как скоро клиентам пообещали их устранить.

Согласно информации, озвученной пресс-службой на сайте банка, при оформлении заявок на кредит (овердрафт) с 9 по 10 апреля 2025 года у пользователей могут возникнуть “временные задержки” в рассмотрении этих заявок банком. Проще говоря, сроки рассмотрения заявок на кредит (овердрафт) в ближайшие два дня могут быть дольше обычного.

В банке уточнили, что коснётся это именно физических лиц. А вот точные причины этих задержек в финансовом учреждении не назвали, сославшись на некие “технические причины” и принеся клиентам извинения за временные неудобства.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале марта Беларусбанк в очередной раз поднял процентные ставки по кредитам на жильё. При этом предыдущее повышение произошло всего за месяц до этого.

Беларусбанк второй раз за месяц повысил ставки по кредитам на жильё