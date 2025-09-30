Беларусбанк предупредил клиентов о "сложностях с дозвоном"

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Опубликовано: 30.09.2025 15:59 , Обновлено: 30.09.2025

Пресс-служба Беларусбанка сообщила, что у банка возникли технические сложности, связанные с контакт-центром. Клиенты не могут дозвониться в службу поддержки.

“У нас наблюдаются некоторые сложности с дозвоном на номер 147, но мы делаем все возможное, чтобы их быстрее исправить”, - заявили в Беларусбанке.

Там посоветовали белорусам воспользоваться онлайн-консультантом или обратиться в ближайшее отделение банка.

Ранее Telegraf.news писал, что Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 сентября на совещании с аппаратом Национального банка страны вспомнил о масштабном техническом сбое, произошедшем два месяца назад. Из-за него у некоторых клиентов трёх белорусских госбанков ошибочно списали деньги с банковских карт. “Такое не должно повторяться”, - заявил глава государства.

«Осадок у людей остался» — Лукашенко после масштабного сбоя потребовал «убедительно информировать» белорусов об этом