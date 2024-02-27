«Беларусбанк» предложил клиентам обслуживание счета за 1 копейку. Но есть нюанс
«Беларусбанк» решил немного облегчить жизнь бизнесу. Некоторым клиентам предложили обслуживать счет в банке за одну копейку.
Так, это коснулось новых корпоративных клиентов и клиентов, меняющих форму ведения бизнеса из индивидуального предпринимателя в юридическое лицо.
Чтобы воспользоваться подарком, нужно подключиться к пакетам услуг:
- «Развитие»;
- «Шаг навстречу»;
- «Легкий-3»;
- «Легкий-5»;
- «Легкий-шаг»;
- «Легкий-союз»;
- «Перспективный-5».
Но есть нюанс. Такие расценки — не навечно. Платить одну копейку клиенты будут лишь во время льготного периода, то есть полгода, начиная с месяца подключения.
Ранее Телеграф писал, что “Беларусбанк” объявил о снижении ставок по ипотечным кредитам для белорусов, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий.
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