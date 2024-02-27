«Беларусбанк» предложил клиентам обслуживание счета за 1 копейку. Но есть нюанс

Опубликовано: 27.02.2024 10:33 , Обновлено: 27.02.2024

«Беларусбанк» решил немного облегчить жизнь бизнесу. Некоторым клиентам предложили обслуживать счет в банке за одну копейку.

Так, это коснулось новых корпоративных клиентов и клиентов, меняющих форму ведения бизнеса из индивидуального предпринимателя в юридическое лицо.

Чтобы воспользоваться подарком, нужно подключиться к пакетам услуг:

«Развитие»;

«Шаг навстречу»;

«Легкий-3»;

«Легкий-5»;

«Легкий-шаг»;

«Легкий-союз»;

«Перспективный-5».

Но есть нюанс. Такие расценки — не навечно. Платить одну копейку клиенты будут лишь во время льготного периода, то есть полгода, начиная с месяца подключения.

Ранее Телеграф писал, что “Беларусбанк” объявил о снижении ставок по ипотечным кредитам для белорусов, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий.

«Беларусбанк» понизил ставку по ипотечным кредитам для очередников