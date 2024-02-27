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«Беларусбанк» предложил клиентам обслуживание счета за 1 копейку. Но есть нюанс

«Беларусбанк» предложил клиентам обслуживание счета за 1 копейку. Но есть нюанс
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«Беларусбанк» решил немного облегчить жизнь бизнесу. Некоторым клиентам предложили обслуживать счет в банке за одну копейку.

Так, это коснулось новых корпоративных клиентов и клиентов, меняющих форму ведения бизнеса из индивидуального предпринимателя в юридическое лицо.

Чтобы воспользоваться подарком, нужно подключиться к пакетам услуг:

  • «Развитие»;
  • «Шаг навстречу»;
  • «Легкий-3»;
  • «Легкий-5»;
  • «Легкий-шаг»;
  • «Легкий-союз»;
  • «Перспективный-5».

Но есть нюанс. Такие расценки — не навечно. Платить одну копейку клиенты будут лишь во время льготного периода, то есть полгода, начиная с месяца подключения.

Ранее Телеграф писал, что “Беларусбанк” объявил о снижении ставок по ипотечным кредитам для белорусов, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий.

«Беларусбанк» понизил ставку по ипотечным кредитам для очередников

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