Беларусбанк предложил белорусам круглосуточный обмен валюты без похода в отделение

Опубликовано: 22.12.2025 16:13 , Обновлено: 22.12.2025

Один из крупнейших банков Беларуси - Беларусбанк - объявил о запуске новой услуги для своих клиентов. В пресс-службе компании пообещали, что она позволит белорусам покупать и продавать валюту по выгодным курсам и, более того, круглосуточно. Идти в отделение банка или искать обменник для этого не придётся.

Дело в том, что под конец года Беларусбанк решил запустить в своей системе интернет-банкинга онлайн-обменник. Такая услуга официально должна заработать со следующей недели, с 30 декабря .

Обмен валюты будет проводиться между виртуальными текущими счетами клиента - то есть у человека должны быть открыты два счёта. К примеру, если вы хотите с зарплаты отложить соточку американских “на чёрный день”, нужно иметь счёт в белорусских рублях и открыть счёт в долларах, чтобы перекинуть деньги с одного на другой.

Открыть виртуальный счет в нужной валюте можно прямо в мобильном приложении, то есть для этого также не придётся физически топать в отделение. Впрочем, при необходимости, пополнить счёт можно и в кассе банка.

Если валюта вам нужна в наличных, её затем можно снять через банкоматы, поддерживающие операции с этой валютой, или же в отделении банка.

Но для самой валюто-обменной операции отделение как таковое больше не понадобится - достаточно иметь телефона с выходом в интернет. Актуальный курс валюты будет указан в соответствующем разделе.

В Беларусбанке сообщили, что обмен будет проводиться по основным иностранным валютам - американским долларам, евро, российским рублям и китайским юанями. Количество операций в целом в сутки не ограничено, но определённые лимиты всё же есть. За раз можно обменять не более:

1 000 долларов или евро,

100 000 российских рублей,

10 000 китайских юаней.

Кстати, услуга онлайн-обмена валюты через мобильные приложения и интернет-банкинг доступен в большинстве крупных банков Беларуси. Некоторые банки (к примеру, Белинвестбанк, БСБ Банк, МТБанк, Альфа-Банк) также предоставляют своим клиентам услугу “брони” выгодного курса обмена.

Один из белорусских банков предложил обменивать валюту по «желаемому курсу». Это как?