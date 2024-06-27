"Беларусбанк" поднял ставки по кредитам на жильё. На сколько?

Опубликовано: 27.06.2024 13:40 , Обновлено: 27.06.2024

В пресс-службе "Беларусбанка" сообщили, что с 27 июня повышается ставка на приобретение жилья по программе "Ипотека Экспресс". Кредит выдают на покупку недвижимости в размере до 100% стоимости приобретаемого жилья, сроком до 20 лет и под залог.

Теперь «Ипотека Экспресс» доступна на общих основаниях по ставке 15% годовых (раньше 14,4%), а для нуждающихся в улучшении жилищных условий — 12,5% (раньше 11,5%).

К последним относятся белорусы, которые состоят на учёте по улучшению жилищных условий. Чтобы взять кредит под 12,5%, им нужно предоставить соответствующую справку, выданную местным исполкомом, администрацией района, организацией по месту работы, службы или сельскохозяйственной организацией. В пресс-службе “Беларусбанка” подчеркнули, что право на заключение кредитного договора может быть использовано только один раз.

Кредит предоставляется дееспособным белорусам, которые постоянно живут в Республике и имеют стабильный доход. Также его оформят тем, кто работает в организациях Российской Федерации и других государств, относящихся к Интеграционным объединениям на постсоветском пространстве (их можно посмотреть на сайте МИД Беларуси, то есть здесь).

“Гражданам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, кредит предоставляется исходя из размера пенсии или при осуществлении ими трудовой деятельности – исходя из размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности за последние три месяца”, — отметили в пресс-службе банка.

Ранее Telegraf.news писал, что “Беларусбанк” начал выдавать кредиты на потребительские нужды под очень низкий процент — всего 4% годовых на весь срок кредитования. Узнали, кому и сколько денег банк готов выдать “на родныя тавары”.

«Беларусбанк» начал выдавать кредиты под 4%. Кому и сколько дадут?