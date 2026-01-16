«Беларусбанк» отменил комиссии на популярные операции

Опубликовано: 16.01.2026 10:24 , Обновлено: 16.01.2026

Один из крупнейших белорусских банков - «Беларусбанк» - с 15 января отменил комиссии по популярным банковским операциям. Сэкономить удастся и тем, кто оформляет кредит, и тем, кто придёт сдавать в обменник ветхие доллары, и тем, кто пользуется услугами банкоматов.

Платить комиссию теперь не придётся почти по десятку банковских операций. Основная их часть касается процедуры оформления кредитов для физических лиц: Бесплатными сделали следующие справки и услуги банка:

оформление договора поручительства и дополнительного соглашения к договору поручительства;

оформление договора о залоге по кредитам на потребительские нужды;

перевод долга по кредиту на другое физическое лицо;

внесение изменений в кредитный договор по инициативе кредитополучателя;

справка об остатке задолженности по кредиту;

справка о заключении (незаключении) кредитного договора на получение льготного кредита;

справка о неполучении (получении) льготного кредита на газификацию;

справка поручителя в целях исполнения его обязательств по кредитному договору;

рассмотрение документов по гарантиям либо поручительствам юридических лиц, принимаемым в обеспечение возврата кредитов на потребительские нужды.

Кроме того, с 15 января белорусам больше не придётся платить за мини-выписку по карте в банкоматах, инфокиосках банка и интернет-банкинге. Раньше, чтобы получить информацию о десяти последних операциях, совершенных по карте за 7 последнюю неделю, с клиентов списывали 1 рубль, теперь его можно сэкономить.

Две банковских комиссии пересмотрели и хоть и не отменили вовсе, но сделали их значительно дешевле. Так, если до сих пор за зачисление денег на счёт и выдачу денежных средств без открытия счёта в белорусских рублях приходилось платить банку 2% от суммы (максимум 700 рублей), теперь - всего 1,5% от суммы. Максимальную планку комиссии при этом ограничили пятью базовыми (на сегодняшний день это 225 рублей).

Урезал “Беларусбанк” и свою комиссию за справку о наличии счетов или остатке денежных средств по счёту - с 25рублей до 22,5 рубля (то есть до 0,5 базовой величины).

Кроме того, сэкономить теперь могут и те, кому нужно обменять старые доллары, евро или российские рубли. Банк отменил минимальный порог комиссии за прием валюты на инкассо и за замену на новые купюры. Теперь клиентам придётся заплатить лишь 5% от суммы сдаваемой валюты.

Напомним, отменить некоторые банковские комиссии потребовал Национальный банк Беларуси. Ещё в конце декабря прошлого года там заявили, что выработали «общие подходы» по установке всеми банками комиссионных за те или иные услуги, которые они оказывают белорусам.

Нацбанк запретил белорусским банкам брать оплату за некоторые переводы с карты на карту. В каких случаях?