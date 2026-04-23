Нацбанк предложил ограничить белорусам количество карт – «99,9% не почувствуют»

Опубликовано: 23.04.2026 13:20 , Обновлено: 23.04.2026

В Национальном банке Беларуси решили взять на вооружение некоторые практики российских коллег в борьбе с финансовыми мошенниками. Одна из мер, которую в настоящее время рассматривают белорусские специалисты - ограничение количества банковских карт, которыми может владеть человек.

Об этом 23 апреля заявил первый заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси Александр Егоров, выступая на конференции “Цифровой банкинг – 2026”.

“Сейчас прорабатываются вопрос по ограничению количества карт на одного клиента, но при этом мы будем подходит разумно, чтобы 99,9% клиентов не почувствовали на себе эти ограничения. Прежде всего, они будут направлены на граждан, которых наши правоохранители называют дропами”, – процитировало заявление Егорова агентство Sputnik.

[inf]Дропы (от англ. drop — сбрасывать, ронять) — это подставные лица, которых мошенниками используют для вывода, обналичивания или перевода украденных денег. Они получают средства на свои карты, а затем снимают или переводят их дальше, таким образом становясь участниками преступной схемы по обналичиванию “лёгких денег”.[/inf]

При этом представитель белорусского Нацбанка подчеркнул, что “все самые жесткие методы, которые используют коллеги из России” финансовый регулятор Республики применять не планирует. Егоров подчеркнул, что целью белорусского Нацбанка остаётся поиск “баланса между развитием экономики и ограничениями рисков”.

Какое количество банковских карт планируется разрешить открывать белорусам, в Нацбанке пока не уточняли. В аналогичном российском законодательстве (соответствующие поправки были приняты российской Госдумой в феврале этого года) общее количество банковских карт ограничивается 20 на одного человека. При этом в одном банке разрешается оформлять не более пяти карт на человека. Эти правила в соседней стране должны заработать с 1 сентября 2026 года.