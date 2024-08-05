"Беларусбанк" объявил скидки до 15% на свои услуги. Чем предложил воспользоваться до 30 августа?

Опубликовано: 05.08.2024 12:55 , Обновлено: 05.08.2024

"Беларусбанк" объявил об акции на программы добровольного страхования от несчастных случаев и заболеваний. Так, с 5 по 30 августа жители Республики могут воспользоваться данной услугой, оформив полисы со скидкой до 15% для детей или родственников. Специальное предложение действует на протяжении года , а страховая сумма доходит до 10 тысяч белорусских рублей.

В пресс-службе одного из ведущих банков страны сообщили, что на протяжении августа, с 5 по 30 число, “Беларусбанк” предоставляет скидки по программам«С заботой о детях» и «С заботой о близких» («Для детей» и «Для Вас»). Страховка распространяется на несчастные случаи с причинением вреда жизни и здоровью, в том числе во время занятий спортом.

Программа “С заботой о детях”:

по акции — 93,20 рубля (без скидки — 109,30 рублей); страховая сумма — 7000 рублей;

по акции — 132,50 рубля (без скидки — 155,50 рублей); страховая сумма — 10000 рублей.

“По программе «С заботой о детях» можно застраховать несовершеннолетних до 17 лет включительно. Приятный бонус программы – бесплатное дополнительное страхование платёжной карты, оформленной на ребёнка в рамках банковского продукта «Карта учащегося», на сумму 680 рублей”, — рассказали в “Беларусбанке”.

Программа “С заботой о близких. Для детей” позволяет оформить один страховой полис на всех несовершеннолетних детей и внуков:

по акции — 128,10 рублей (без скидки — 142,10 рубля); страховая сумма — 7000 рублей;

по акции — 183 рубля (без скидки — 203 рубля); страховая сумма — 10000 рублей.

Программа “С заботой о близких. Для Вас” подходит, чтобы застраховать себя или родственника старше 18 лет:

по акции — 84 рубля (без скидки — 93,10 рубля); страховая сумма — 7000 рублей;

по акции — 120 рублей (без скидки — 133 рубля); страховая сумма — 10000 рублей.

Ранее Telegraf.news писал, что “БНБ-Банк” объявил об увеличении комиссии за ведение счёта в долларах и евро (в том числе с платёжной картой). Теперь средства в пользу банка будут списывать, если остаток на счёте в последний рабочий день месяца превысит 10 тысяч долларов в эквиваленте. Планируется, что нововведения вступят в силу с 1 августа.

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