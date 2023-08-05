«Беларусбанк» объявил о масштабных техработах. Когда нельзя будет снять наличные и расплатиться картой?

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Опубликовано: 05.08.2023 09:18 , Обновлено: 05.08.2023

На протяжении всех выходных клиенты одного из крупнейших белорусских банков могут испытывать трудности со снятием наличных денег в банкоматах, оплатой банковской картой как в магазинах, так и на интернет-площадках. Задержки в проведении операций по картам, а также валютно-обменных операций могут наблюдаться и в самих отделениях банка. Всё дело в технологических работах, а также тестировании программно-технического комплекса, которые ОАО "АСБ Беларусбанк" проводит 5 и 6 августа.

Согласно официальному заявлению “Беларусбанка”, 5 августа с 6:30 до 23:59 клиентам банка временно (продолжительностью от 20 минут до 1 часа) могут быть недоступны:

сервисы для совершения платежей;

валютно-обменные операции;

операции с платежными карточками в отделениях, обменных пунктах, ОПЕРС.

Перебои в работе связаны с ” тестированием планов по обеспечению непрерывного выполнения работ на программно-техническом комплексе банка”, пояснили в финансовом учреждении.

Помимо этого, 5 августа с 7:00 до 16:00 из-за данных технологических работ клиенты банка могут столкнуться со сбоями в:

программном комплексе “Клиент-банк (WEB)”;

мобильном приложении “M-Business Belarusbank”.

Технологические работы, которые запланированы на период с 23:00 5 августа по 7:00 6 августа , станут причиной того, что в подразделениях банка, каналах дистанционного банковского обслуживания, а также в системе “Расчет” (ЕРИП) будут недоступны:

операции по вкладам физических лиц;

операции по счетам по учету кредитной задолженности (то есть по погашению кредитов).

Кроме того, с 1:00 до 2:00 6 августа клиенты “Беларусбанка” не смогут снять наличные или, наоборот, пополнить карту наличными в подразделениях банка.

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