В БПЦ предупредили белорусов о сбоях с банковскими картами 5 июля. Кого коснётся?

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Опубликовано: 02.08.2023 07:31 , Обновлено: 02.08.2023

Банковский процессинговый центр (БПЦ) проинформировал белорусов о новых технологических работах, которые в предстоящие выходные планируют провести на аппаратно-программном комплексе центра. Из-за них в ночь на 5 августа 2023 года клиенты некоторых белорусских банков могут столкнуться со временными сбоями в работе банковских карт.

Технологические работы специалисты БПЦ планируют выполнять в промежутке с 01:00 по 04:30 5 августа, предупредили в БПЦ.

Именно в это время держатели карточек некоторых белорусских банков могут столкнуться с проблемами при проведении оплаты товаров или услуг через интернет. Кроме того, перебои возможны в работе отдельных сервисов, которые банки предоставляют с помощью систем дистанционного банковского обслуживания, подключенных к Банковскому процессинговому центру.

При этом в БПЦ подчеркнули, что на обработку авторизационных запросов в режиме реального времени технологические работы никак не повлияют.

“Комплекс в указанное время будет работать в штатном режиме и обслуживание клиентов в других устройствах будет производиться без ограничений”, - пояснили в БПЦ.

Напомним, в Беларуси услугами БПЦ пользуются следующие банки: