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"Беларусбанк" объяснил, как будут работать карты во время недельных техработ. Когда не обойтись без налички?

"Беларусбанк" объяснил, как будут работать карты во время недельных техработ. Когда не обойтись без налички?
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Белорусы устроили переполох из-за грядущих масштабных техработ, о которых заранее предупредил крупнейший банк страны - "Беларусбанк". Судя по всему, общего информационного сообщения клиентам банка оказалось недостаточно - пресс-службе пришлось повторно раскладывать всё по полочкам: в какие именно дни, в какое время и какие именно операции будут недоступны на следующей неделе и надо ли бежать снимать деньги с карты и запасаться наличкой.

Беспокойство клиентов крупнейшего белорусского банка можно понять - это не стандартные плановые обновления, которые все банки регулярно проводят, как правило, в ночное время, когда карточками пользуется минимальное количество людей. На этот раз техработы займут целую неделю - с 22 по 29 декабря 2025 года.

Учитывая то, что это последняя предновогодняя неделя и многие, наверняка, в выходные будут закупаться к празднику подарками и продуктами, никому не хочется столкнуться на кассе с неприятным сюрпризом в виде неработающей карты. Поэтому все и кинулись уточнять - когда и что именно перестанет работать, к каким неожиданностям быть готовым и  где “подстелить соломки”?

В пресс-службе компании решили разом ответить всем обеспокоенным и уточнили, как именно будут работать банковские карты в период техработ. В Беларусбанке объяснили, что на протяжении следующей недели в большинстве случае карты будут доступны в обычном режиме :

  • можно будет как всегда оплачивать покупки, в том числе на маркетплейсах;
  • можно будет снять наличку;
  • можно будет оплачивать коммунальные платежи через систему ЕРИП;
  • будет доступен просмотр баланса по карте;
  • будут работать переводы с карты на карту.

Лишь в течение двух дней в работе всех платежных карт могут наблюдаться перебои:

  • в субботу, 27 декабря - с 1:00 до 10:00,
  • в воскресенье, 28 декабря - с 1:00 до 10:00.

Так что если вы планируете максимально ранний шоппинг в выходные, тогда вам точно следует запасись наличкой, о чём предупредили в банке ранее.

Ещё одна категория клиентов Беларусбанка, которые ощутят на себе грядущие техработы - это те, у кого подходит срок закрытия вклада. Поскольку техработы будут касаться обновления программного обеспечения, некоторые операции по вкладным и текущим счетам будут недоступны в течение как минимум шести дней - с 17:30 24 декабря до 15:00 29 декабря .

Речь о следующих операциях по вкладным и текущим счетам (в любом формате - как в отделениях, так и по удалёнке):

  • открытие;
  • закрытие;
  • пополнение;
  • снятие;
  • зачисление;
  •  списание средств.

Тем, у кого срок возврата вклада выпадает на этот период, Беларусбанк предложил закрыть вклад досрочно. Это можно сделать уже с сегодняшнего дня, 18 декабря, в любом отделении банка по паспорту. Если этого не сделать, срок возврата вклада автоматически перенесут на 29 декабря 2025 года, так что в банке посоветовали клиентам спланировать всё заранее.

Напомним, на время техработ - с 25 по 28 декабря - Беларусбанк также поменял график работы отделений: большинство офисов будут закрыты, а работать будут только некоторые пункты для “базовых операций”.

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