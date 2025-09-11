Беларусь решила взять у Китая ещё 66 млн долларов в кредит. На что потратят?

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Опубликовано: 11.09.2025 10:03 , Обновлено: 11.09.2025

Правительство Беларуси решило взять ещё один льготный кредит в Экспортно-импортном банке Китая. Сумма кредита - 474,1 млн китайских юаней, то есть почти 66,5 млн долларов по нынешнему курсу. Отдавать придётся 20 лет. Узнали, на что белорусские власти планируют потратить эти деньги.

Проект кредитного соглашения между белорусским правительством и Экспортно-импортным банком Китая о новом льготном покупательском кредите на 20 лет одобрил Совмин своим постановлением №489 от 9 сентября 2025 года.

В документе, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале за подписью премьер-министра Беларуси Александра Турчина, указано, что 474,1 млн китайских юаней планируется потратить на реализацию инвестпроекта по оснащению организаций здравоохранения Республики новым медицинским оборудованием. Какое именно оборудование планируется закупить на кредитные средства и для каких именно учреждений, в документе не уточняется. Получить эти деньги правительство Беларуси рассчитывает уже в 2025–2026 годах .

Заняться детальными переговорами по проекту кредитного соглашения правительство поручило Министерству финансов, разрешив при необходимости вносить в него изменения, “не имеющие принципиального характера”.

Этим летом, как сообщал Telegraf.news, правительство уже анонсировало новый льготный кредит на 221 млн китайских юаней (в эквиваленте чуть больше 30 млн долларов), который оно рассчитывает взять на 15 лет в Экспортно-импортном банке Китая в 2025–2028 годах. Те кредитные ресурсы рассчитывают направить на развитие первой очереди центральной части индустриального парка «Великий камень».

Беларусь решила взять кредит у Китая на 30 млн долларов на 15 лет. На что?