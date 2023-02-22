Беларусь решила не все вопросы с импортозамещением — Головченко

Опубликовано: 22.02.2023 14:35 , Обновлено: 22.02.2023

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 22 февраля заявил, что власти еще не полностью решили вопросы с расчетами и импортозамещением.

Он подчеркнул, что «2022 год оказался гораздо сложнее, чем мы могли прогнозировать».

По словам Головченко, из-за «скоординированного санкционного давления Запада», которое «стало еще масштабнее», пришлось «перестраивать наработанные годами транспортно-логистические цепочки» и «переориентировать экспорт в дружественные страны, а также «решать вопросы с осуществлением расчетов и импортозамещением».

«Не скажу, что эти вопросы полностью решены. Все находится в процессе», — сказал премьер, добавив, что «по большинству сложнейших тем необходимые развязки найдены».

Ране Телеграф писал, что Головченко 3 февраля во время заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы заявил, что хочет сотрудничать с Ираном и Кубой в сфере технологий, чтобы экономика Беларуси была современной.

Он заявил, что использование деталей из «недружественных стран» мешают развитию экономик стран ЕАЭС в связи с рискам новых санкций.