Беларусь повысила экспортные пошлины на нефтепродукты с 1 июня

💼 Официально

Опубликовано: 01.06.2023 08:47 , Обновлено: 01.06.2023

Беларусь с 1 июня повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Соответствующее решение было принято накануне Советом министров Беларуси.

Согласно постановлению, которое сегодня было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, ставки вывозных таможенных пошлин, по сравнению с предыдущими значениями, с 1 июня выросли на:

1,8 доллара до 16,2 доллара за тонну - на мазут, битум нефтяной, вазелин, парафин, отработанные нефтепродукты, а также непосредственно на сырую нефть,

за тонну - на мазут, битум нефтяной, вазелин, парафин, отработанные нефтепродукты, а также непосредственно на сырую нефть, 1 доллар до 8,9 доллара за тонну - на прямогонный бензин,

за тонну - на прямогонный бензин, 0,5 доллара до 4,8 доллара за тонну - на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы и смазочные масла.

Беларусь хочет повысить тарифы на прокачку российской нефти на 84% — росСМИ

Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Беларусь предложила России с 1 июля существенно поднять тарифы на прокачку нефти — на 84%. Однако в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси на днях заявили о том, что переговоры по тарифам на транзит нефти между Беларусью и Россией ещё не завершены.