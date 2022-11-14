Беларусь потратит 200 млн долларов из российского кредита на производство военной электроники

Опубликовано: 14.11.2022 10:43 , Обновлено: 14.11.2022

Председатель Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Беларуси Дмитрием Пантус заявил а эфире гостелеканала СТВ, что 200 млн долларов из обещанного российского кредита на сумму 1,5 млрд долларов потратят на производство микрочипов.

“Основные средства будут направлены на развитие микроэлектроники, на создание электронной компонентной базы, от которой на сегодня есть определенная зависимость и у Республики Беларусь, и у Российской Федерации. Акценты будет направлены, мне кажется, в это направление”, - [link href=“https://ctv.by/ishchem-novye-trendy-chem-krome-poloneza-sposoben-porazit-belorusskiy-vpk” rel=“noopener” target=“_blank”] рассказал [/link] глава ГВПК.

Ранее Телеграф сообщил, что премьер-минстр Беларуси Роман Головченко рассказал, на что планирует направить кредит России на сумму 1,5 млрд долларов. Кстати, Москва планирует его выдать российскими рублями. Но со сроками пока неясно

Головченко рассказал, на что Совмин потратит 1,5 млрд российского кредита