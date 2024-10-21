Беларусь попала в шестерку стран с самым дешевым пивом. На каких местах Польша, Литва и Россия?

Опубликовано: 21.10.2024 16:22 , Обновлено: 15.11.2024

Сербский портал с данными о потребительских ценах и не только Numbeo 21 октября обновил информацию о ценах на пол-литровую бутылку местного пива в 91 стране мира. Посмотрели, где в этом рейтинге разместилась Беларусь, а где ее соседки.

Так, по данным Numbeo, 0,5 литра пива (какое именно, не уточняется) в Республике стоит $0,84 (или 2,76 белорусского рубля по курсу Национального банка на 21 октября). Это 86-е место из 91 возможного (от самого дорогого к самому дешевому).

Вот где расположились страны-соседки Беларуси:

Латвия - 43-е место, $1,69 (или 5,56 белорусского рубля),

(или 5,56 белорусского рубля), Литва - 49-е место, $1,55 (5,1 рубля),

(5,1 рубля), Польша - 74-е место, $1,06 (3,49 рубля),

(3,49 рубля), Россия - 91-е (то есть последнее), $0,75 (2,47 рубля),

(2,47 рубля), Украина - 89-е, 0,78 (или 2,57 белорусского рубля).

Так выглядит шестерка стран, по информации Numbeo, с самым дорогим пивом:

Иордания - $4,98 (или 16,4 белорусского рубля за 0,5 литра напитка). Австралия - $4,88 (16,07 рубля). Оман - $4,33 (14,26 рубля). Сингапур - $4,25 (14 рублей). Финляндия и Новая Зеландия - $3,15 (10,37 рубля).

Ранее Telegraf.news рассказывал, что Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) 10 октября сообщил, что в стране цены за год выросли на 6%. Посмотрели, на какие товары они увеличились, а на какие, по информации ведомства, упали. Также узнали, какую инфляцию зафиксировали специалисты в России, Литве и Польше.

В Беларуси цены за год выросли на 6%. А что с инфляцией в России, Литве и Польше?