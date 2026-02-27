Беларусь подняла тарифы на прокачку российской нефти

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Опубликовано: 27.02.2026 08:11 , Обновлено: 27.02.2026

Беларусь подняла на 2% тарифы на прокачку российской нефти. Соответствующее постановление на днях было принято Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ).

Согласно тексту постановления МАРТ №9 от 18 февраля 2026 года, которое сегодня выложили на Национальном правовом портале, с 1 апреля 2026 года прокачка нефтепродуктов по магистральным трубопроводам в Беларуси для предприятия “Запад-Транснефтепродукт” на каждые 100 км составит 2,42 доллара за тонну (без учёта налога на добавленную стоимость).

На сегодняшний день тариф несколько ниже - 2,36 доллара за тонну. Он оставался неизменным с 2017 года.

Напомним, компания “Запад-Транснефтепродукт” принадлежит российскому ПАО “Транснефть”, оператору российского участка нефтепровода “Дружба”. Именно эта компания отвечает за транзит светлых нефтепродуктов от российских и белорусских нефтеперерабатывающих заводов через территорию Беларуси в западном направлении - через Литву и Латвию далее в страны Западной Европы.

Система нефтепродуктопроводов, принадлежащих компании “Запад-Транснефтепродукт”, проходит по территории 21 района трех областей Беларуси.

Напомним, на днях против российской компании “Транснефть” ввела новый пакет санкций Великобритания. Однако на сам нефтепровод “Дружба”, оператором которой является компания, как оказалось, новые санкции британцев не распространяются.

Великобритания вывела «Дружбу» из-под санкций