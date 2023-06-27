Беларусь отправила в Китай говяжьи книжки на $115 тыс. Что это такое?

Опубликовано: 27.06.2023 07:20 , Обновлено: 26.06.2023

За четыре месяца Беларусь экспортировала в Китай (в том числе Гонконг) «книжку говяжью» на 115 тыс. долларов. Об этом заявил председатель правления Белкоопсоюза Олег Мацкевич.

Также, добавил он, за это время наша страна отправила и шкурки норки на 645 тыс. долларов.

По словам Мацкевича, «внешнеэкономическое сотрудничество с Китаем стало основным стратегическим направлением диверсификации экспорта в Азиатском регионе», передает госагентство БелТА.

Кроме говяжьих книжек, по информации глава правления Белкоопсоюза, у покупателей за рубежом пользуются спросом:

пушно-меховое сырье;

кожевенный полуфабрикат из шкур крупного рогатого скота;

мясной корм для животных;

плодоовощная и консервированная продукция.

А еще Мацкевич заявил, что Белкоопсоюз планирует отправить в Китай и партию фруктово-ягодных вин. По его словам, одну уже отправляли в прошлом году.

«Сейчас китайская сторона занимается продвижением наших натуральных вин: транслируется презентационный видеоролик и создан информационный онлайн-канал. По просьбе китайских партнеров для увеличения сроков годности продукции винзавод доработал рецептуры и получил необходимые документы», — добавил он.

Что такое говяжьи книжки?

Книжка — это говяжий субпродукт, третий и последний преджелудок коровы. Она выглядит как плотный почти круглый или яйцевидный шар размером с футбольный мяч.

Если разрезать книжку поперек, можно увидеть множество тончайших пластин, идущих от стенок к середине преджелудка и занимающих почти весь ее объем. Эти пластины не толще страниц книги, за что книжка и получила свое название, пишет Barboss-etalon.

Книжки говяжьи соленые предназначены для «реализации в розничной торговле, сети объектов общественного питания, промышленной переработки на пищевые цели», отметили на сайте белорусского Института мясо молочной промышленности.

Цвет соленой книжки может быть от светло розового до темно-зеленого, практически черного, в зависимости от использованного корма и породы животного. Специалисты института утверждают, что запаха у субпродукта нет.

На одном из белорусских сайтов объявлений говяжью книжку продают по 6-28 рублей за килограмм.

Вот как она выглядит:

Некоторые люди готовят из книжки различные блюда.

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