В Беларусь привезли новый китайский автомобиль, созданный производителем телевизоров

Опубликовано: 17.03.2023 08:15 , Обновлено: 17.03.2023

В Беларуси начался бум новых новых необычных брендов из Китая, и даже Ирана. На этот раз в Минске объявили о старте продаж электрического китаемобиля SKYWELL ET5, который производитель Skyworth считает премиальным классом.

Чтобы это доказать, китайцы рассказали, что над дизайном работала команда во главе с экс-дизайнером Mercedes-Benz и Porsche Джейсоном Кларком Хиллом.

Сама компания Skyworth - это крупный холдинг который начинался с производства пультов дистанционного управления для телевизоров. Затем компания развилась до производства самих телевизоров и другой аудиовизуальной продукции. А в 2010 компания купила Nanjing Golden Dragon Bus, производителя автобусов. С 2020 года там стали выпускать “премиальные автомобили” SKYWELL ET5. В Европе, кстати, этот автомобиль продаётся под названием Elaris Beo, в США — Imperium, в самом Китае - Skyworth. И вот модель добралась до Беларуси.

Дилеры обещают, что уже в конце марта электрокроссовер появится в продаже в Беларуси сразу в трех цветах: белом, синем, сером. Обещают две комплектации Comfort и Luxury. На машине установлен электромотор мощностью 204 л.с. с запасом хода 400 км на одной зарядке.

Сколько будет стоить такой премиум-класс на электрической тяге, дилер пока не сообщил. В России цена Skywell ET5 в новом кузове варьируется от 4 480 000 до 4 980 000 российских рублей (148-165 тыс белорусских рублей).