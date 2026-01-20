Беларусь отправила "целую простыню" из списка товаров, которые хочет купить в США

Опубликовано: 20.01.2026 19:41 , Обновлено: 20.01.2026

Президент Александр Лукашенко сообщил 20 января, что Вашингтон прислал запрос о том, что Беларусь могла бы купить в США. В ответ власти нашей страны отправили объемный список желаемых закупок.

“Я так подумал, наверное, мы не очень много закупаем. Но когда посмотрели, — там целая простыня. Мы отправили им. Они удивились, что мы можем у них столько купить. В том числе двигатели отдельные”, — сообщил Александр Лукашенко.

По его словам, запрос США пришел раньше, но его не обнародовали. “Недавно мне из Соединенных Штатов Америки Белый дом прислал запрос. Мы это не обнародовали. “А что может Беларусь купить в США? Вот мы готовы у вас там калийные удобрения, еще что-то закупать. А Беларусь что может?” Трамп же хороший экономист. По крайней мере, чтобы был баланс”, — утверждает он.

По словам Александра Лукашенко, он может расширить список, если это будет необходимо для производства в Беларуси.

Пока неясно, идёт ли речь о взаимозачёте, когда США вместо денег за калийные удобрения предложили бы свои товары. Возможен и вариант, когда все сделки будут проводиться за деньги, а Дональд Трамп просто хочет найти очередной рынок сбыта и гарантировать торговый баланс

Напомним, что ранее Президент Литвы Гитанас Науседа высказался категорически против снятия европейских санкций с белорусского калия и возобновления транзита белорусских удобрений через Клайпедский порт. По мнению политических обозревателей, Вашингтон, который недавно снял свои санкции с “Беларуськалия”, может начать оказывать давление на Вильнюс, но Науседа, по видимому, решил этому препятствовать.

Науседа пообещал мешать транзиту белорусского калия через Литву. Как?