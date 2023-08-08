Беларусь может отказаться от поставок топлива в РФ — «Ъ»

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Опубликовано: 08.08.2023 12:57 , Обновлено: 08.08.2023

По информации издания «КоммерсантЪ», из-за сокращений бюджетных выплат по демпферу, Беларусь может уйти с российского топливного рынка.

С конца 2022 года поставки с белорусских НПЗ в Россию, на товарно-сырьевую биржу в Петербурге, идут через трейдера «Промсырьеимпорт». Затем он продает приобретенные объемы через по внутрироссийским ценам. Чтобы компенсировать разрыв между закупочной и внутренней ценой, «Промсырьеимпорт» получает из бюджета демпферные выплаты, написал “КоммерсантЪ”.

Но, согласно изменениям в Налоговый кодекс РФ, с сентября 2023 года демпферные выплаты сократятся в два раза. Это значит, что закупочная цена «Промсырьеимпорта» сократится, что сделает такие поставки невыгодными для белорусских производителей при нынешнем уровне внутрироссийских цен, отметили собеседники «Коммерсанта». По их мнению, белорусские НПЗ перенаправят поставляемые в РФ объемы на экспорт в дальнее зарубежье.

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По словам экспертов, белорусское дизтопливо составляет существенную долю в биржевых продажах, а его возможный уход уже привел к повышению оптовых цен до рекордных значений.

Прекращение поставок топлива из Беларуси может создать дополнительную напряженность на топливном рынке, особенно в сегменте дизтоплива, отметили специалисты.

Власти Беларуси пока никак не комментировали эту информацию.

Помощь из-за санкций

Напомним, в сентябре 2022 года “КомерсантЪ” писал, что Россия планировала покупать у Беларуси больше бензина, чтобы помочь белорусским НПЗ справится с западными санкциями и потерей украинского рынка.

Однако тогда стоял вопрос, как избежать убытков, которые могли понести в результате российские власти, писало издание.

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