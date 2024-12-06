Беларусь и Россия приняли резолюцию об отмене роуминга. Какие условия?

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Опубликовано: 06.12.2024 19:43 , Обновлено: 06.12.2024

На заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Минске 6 декабря Беларусь и Россия приняли резолюцию об отмене роуминга. Как написало госагентство БелТА, его "комфортные тарифы" вступят в силу 1 марта 2025 года.

Министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган после заседания рассказал подробности отмены роуминга. По его словам, если тот или иной тарифный план включает бесплатные минуты для звонков в другие сети, то 150 из них могут использоваться в роуминге на исходящие вызовы, [link href=“https://belta.by/society/view/stali-izvestny-podrobnosti-komfortnyh-tarifov-rouminga-mezhdu-belarusjju-i-rossiej-680965-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] агентство БелТА.

Если бесплатные минуты на исходящие вызовы закончились, то стоимость звонка должна быть 22-27 копеек за минуту (цена зависит от оператора). Как написало БелТА, 150 бесплатных минут (если они есть в тарифе) распространяются и на входящие вызовы. Когда лимит будет исчерпан, минута входящего звонка будет стоить 11 копеек.

“Среднее нахождение в роуминге - порядка пяти дней. Был проанализирован портрет абонента в роуминге, и эти минуты - это как раз то, чтобы комфортно себя чувствовать в условиях нахождения в сети другого оператора”, - считает Шульган.

Также, по его информации, в роуминге можно будет использовать 5 гигабайт мобильного интернет-трафика на “льготных условиях”: стоимость 1 гигабайта - 4 белорусских рубля.

[info_b]Кстати, вопрос об отмене роуминга между Россией и Беларусью - это давняя история. Еще в 2018 году Михаил Мясникович, занимавший тогда пост председателя Совета Республики Нацсобрания Беларуси, и председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко заявляли, что буквально через год-полтора между странами «не будет роуминговых проблем». Однако на деле отмену роуминга постоянно откладывали.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве связи и информатизации Беларуси в августе рассказали, когда в отечественных поездах появится возможность без проблем пользоваться звонками и интернетом. По словам замглавы ведомства Павла Ткача, планы по развитию сети подвижной сотовой связи есть, однако существуют нюансы.

Когда в белорусских поездах появится Интернет без тормозов? В Минсвязи рассказали, почему до сих пор не сделали